Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта
Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота.
Непълнолетен без книжка и с кола без номера катастрофира (СНИМКА)
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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