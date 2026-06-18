Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България.

Българското посещение в Ню Йорк: Срещи на високо ниво и днес за делегацията ни

На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.

Очаква се в срещата да участват премиерът Румен Радев и министри от кабинета.

Редактор: Станимира Шикова