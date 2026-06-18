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Окончателно: Депутатите гласуват нов дълг от 3,8 млрд. евро
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Иран: Споразумението със САЩ може да бъде подписано от президентите на двете държави
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Правната комисия в НС променя Закона за съдебната власт
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Асен Тутеков ще е и.ф председател на Държавна агенция „Разузнаване“
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Външният министър: България подкрепя икономическите санкции срещу Москва, но не в енергийния сектор и за руския патриарх
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Пламен Абровски обяви, че сигналите за натиск върху земеделски производители са насочени към КЗК
Очаква се в срещата да участват премиерът Румен Радев и министри от кабинета
Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България.
Българското посещение в Ню Йорк: Срещи на високо ниво и днес за делегацията ни
На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.
Очаква се в срещата да участват премиерът Румен Радев и министри от кабинета.Редактор: Станимира Шикова
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