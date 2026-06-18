Снимка: БГНЕС
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Това става с промени в Удължителния закон за бюджета
На второ четене - депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в Удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.
Новият дълг: Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро
Според опозицията обаче управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3.8 млрд евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2.1 млрд. евро.
Стефан Белчев: 3,8 милиарда е максимален лимит, а не автоматично планирано теглене на дълг
До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители нито ги е обявило публично.Редактор: Станимира Шикова
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