„Прогресивна България” става партия. Съдебният състав реши да я впише в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд. Формацията се представлява от председателя ѝ Румен Радев.

Малко по-късно NOVA научи, че партията вече е вписана в регистъра. Решението подлежи на обжалване или протест в седемдневен срок пред Върховния касационен съд.

В него се посочва, че Румен Радев се вписва като председател на партията. В изпълнителния съвет на партията са включени: Румен Радев, Александър Нейчев, Росица Карамфилова - Благова, Николай Копринков, Димитър Здравков, Емине Гюлестан, Петър Витанов, Стефан Белчев, Георги Чакъров, Андрей Живков, Иван Шишков, Гълъб Донев, Михаела Доцова, Димитър Желязков и Кирил Атанасов. В контролния съвет на „Прогресивна България" се вписват - Иван Демерджиев като председател и членове Димитър Балев, Светла Василева, Илия Христозов и Иван Василев.