Христо Гаджев положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС. Той зае мястото на оттеглилия се Делян Добрев, който беше преди него в листата за 24 МИР.

Гаджев е дългогодишен народен представител от ГЕРБ, като за първи път влиза в Народното събрание през 2014 г. - в 43-тия парламент. След това е депутат и в 44-тото, 45-тото, 46-тото, 47-мото, 48-мото, 49-ото и 50-ото Народно събрание, като през годините работи основно по теми, свързани с отбраната и националната сигурност. Бил е председател и заместник-председател на парламентарната комисия по отбрана и е сред водещите експерти на ГЕРБ в този ресор.

Делян Добрев вече не е депутат

Народното събрание освободи Добрев от депутатския му пост, след като той подаде оставка. Решението беше прието без разисквания със 187 гласа „за“.

При гласуването трима депутати от парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха против освобождаването му, един се въздържа, а отрицателен вот даде и народен представител от „Продължаваме Промяната“.

Добрев внесе заявлението си за прекратяване на пълномощията като депутат от 24-ти многомандатен избирателен район – София, на 22 юни. Два дни по-рано той обяви решението си да се оттегли по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски.

Делян Добрев: Ще продължа да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял”, каза Добрев.

Редактор: Цветина Петкова