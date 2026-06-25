Цигарите поскъпват още от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия.

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата – от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 – още 12 евроцента.

Така, ако кутия цигари в момента струва 3.40 евро, през август цената ѝ ще е 3.53, през март догодина ще скочи на 3.65, а от януари 2028 г. ще струва 3.77 евро.