Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стойността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов за БНР.

По думите му през последните два месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. От края на април индексът на тържищните цени е спаднал с близо 14%, като се е понижил от 2,88 до 2,35 пункта.

Незначителен спад на цените: Отчита се намаление при основните хранителни продукти

Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червения пипер, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона.

Според Иванов основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за тазгодишната реколта.

Положителни сигнали идват и от международните пазари. След период на сериозни колебания цените на кафето и какаото започват да се стабилизират, което създава условия за задържане на цените на редица хранителни продукти и през следващите месеци.

Редактор: Цветина Петкова