Фотоконкурсът „Ключът е любовта: Силата, която ми даде” разказва истории, които вдъхновяват и променят съдби.

Това е оригинален начин да привлечем хората към темата, за която се борим – пътната безопасност, обясни в предаването „Социална мрежа” писателят и психолог Радослав Гизгинджиев, който е и член на журито.

Периодично близките на загинали в катастрофи протестират, но недоволството им не среща масова подкрепа. Това се случва на фона на всички трагични инциденти на пътя през последните години.

„Обществото се активизира единствено след трагедии. След това има отлив. Всеки живее със своите трудности. Но темата за пътния травматизъм трябва да бъде припозната от всеки, защото всеки е част от движението по пътищата. Всеки от нас е застрашен – независимо дали е пешеходец, в автобуса, пътник в автомобил. Тенденцията е изключително тревожна”, каза Десислава Малчева, майка на убитата на пътя Ани, учредител и председател на Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта”.

Фаталните катастрофи с млади шофьори от последните години

„Истината е, че сме във водещите класации по пътнотранспортни произшествия в Европа. Не се пазим нито в живота, нито на пътя. Последствията са огромни, казвам го като психолог. Първо се губят човешки животи, а травмата тотално променя животът на техните близки. Трябва ясно да кажем истината – всичко тръгва от нашите домове, семейства, възпитание”, коментира Гизгинджиев.

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Редактор: Ина Григорова