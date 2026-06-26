85-годишен гражданин на Чехия е починал в басейн на хотел в Приморско, съобщиха от полицията в Бургас. Сигналът е подаден малко преди 16:00 часа на 25 юни в Районното управление в курортния град.

По първоначални данни възрастният мъж, който пристигнал в България на 23 юни като турист, влязъл във външния басейн. Малко след като започнал да плува, той внезапно потънал под водата.

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На място незабавно бил изпратен медицински екип, който констатирал смъртта му. Тялото на мъжа е транспортирано за съдебномедицинска аутопсия в УМБАЛ - Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова