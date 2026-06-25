Доброто съвместно сътрудничество и координираните действия на различните компетентните институции са от изключително значение за намаляване риска от разпространение на заразни болести по животните. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков на работна среща в МЗХ, на която се обсъди усложнената епизоотична обстановка в съседните страни. В нея участие взеха заместник-директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ старши комисар Радослав Кулеков, заместник-изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните д-р Иван Шиков, изпълнителният директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, както и експерти.

По време на срещата се дискутираха съвместните мерки за недопускане на нерегламентиран превоз и незаконно навлизане на селскостопански животни на територията на страната.

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Участниците се обединиха около необходимостта от засилване на междуинституционалния контрол чрез изготвяне на рискови профили за нерегламентиран превоз на животни, повишаване на контрола по вътрешните пътища и граничните контролно-пропускателни пунктове, както и разширяване на мерките за дезинфекция на транспортните средства.

Зам.-министър Неделков посочи, че е нужно да се работи и за надграждане на контрола и дезинфекцията по границите. „По този начин ще имаме устойчиви мерки, които ще дадат резултати в дългосрочен план“, категоричен бе той.

Заместник-министърът подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи да работи съвместно с всички компетентни институции за гарантиране на високо ниво на биосигурност и защита на животновъдния сектор в страната.

Редактор: Цвета Лазаркова