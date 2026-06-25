Бюджетът за остатъка от 2026 година вече е наличен в неговата цялост. Днес надзорите на НОИ и Националната здравна каса одобриха съответно план-сметките за държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. За какво ще има пари?

С публикуването на бюджета в държавните ведомства започва преглед на звената, да се преструктурират, да се орежат незаети бройки или пък да се мине към съкращения. Причината - заложени са 10% по-малко пари за издръжка на администрацията.

Оказва се, че има разминаване между данните, които вчера представи финансовия министър Гълъб Донев, и записаното в проектобюджета. От Министерството на финансите съобщиха за нова, че Донев всъщност говорил за параметрите към момента, а не за заложените в документа.



Критиките, че това е бюджет без реформи, но с рекорден дълг и дефицит, заместник финансовия министър прехвърли към предишните правителства . "Критиките действително са за дефицит 5.7, но трябва да видим откъде се тръгва – дефицит 7.4. Тези дисбаланси са в резултат на дългогодишни решения, отлагани реформи", заяви Людмила Петкова.

Тя призна, че хората с високи заплати ще започнат да получават по-малко от август заради новият максимален осигурителен праг. Като това на фона на обещанията, че заплати няма да се намаляват.

"Говорим за заплати на учители, на лекари - те по принцип не се намаляват", каза Петкова и допълни, че вдигането на максималния осигурителен доход води и до осигурителни права.

Съкращаването на разходите за издръжка на администрацията е първата стъпка към реформи. "Подготвя се анализ на всички структури, дублиращи функции да бъдат премахнати. Това е един цялостен процес", заяви зам.-министърът.

Според вътрешния министър в системата има пенсионери, които бързо трябва да напуснат , за да освободят път на младите, но има и такива с опит и знания, които не бива да се освобождават. Иван Демерджиев обаче закрива звеното за подпомагане към министъра. "Това е едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят, не правят нищо особено. И получават възнаграждения. Но там, където има нужда от полицаи на пътя, полицаи, които осигуряват реда и сигурността, няма да пристъпваме към съкращения. Напротив", заяви той.