Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с посланика на Германия в България Ирене Планк, на която бяха обсъдени актуалната среда за сигурност, развитието на двустранното сътрудничество и възможностите за разширяване на взаимодействието в областта на отбраната, киберсигурността, иновациите и отбранителната индустрия. По време на разговора Стоянов подчерта, че Германия е стратегически съюзник и ключов партньор на България в рамките на НАТО и Европейски съюз.

Акцент в срещата беше поставен върху програмата за модернизация на Българската армия. Министърът отбеляза, че страната последователно изпълнява съюзническите си ангажименти за повишаване на отбранителните способности чрез инвестиции в ключови проекти за превъоръжаване. Обсъдени бяха и възможностите за разширяване на военно-техническото сътрудничество, включително придобиването на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана IRIS-T, както и перспективите за финансиране чрез европейския механизъм SAFE.

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Сред темите на разговорите бяха още проектът за придобиване на ракетни системи за залпов огън EuroPULS, който България планира да реализира съвместно с Германия, доставките на въоръжение и боеприпаси за новите многофункционални патрулни кораби на Военноморските сили, както и възможностите за партньорство с германски компании в развитието на българската отбранителна индустрия.

Стоянов подчерта, че правителството има амбицията българските предприятия да бъдат активно включени във всички проекти за модернизация и въоръжаване, финансирани чрез механизмите на ЕС и НАТО. „Нашата цел е не само придобиването на модерно въоръжение, но и създаването на реални възможности за участие на българската отбранителна индустрия във всички етапи на тези проекти“, заяви той. В контекста на сигурността в Черноморски регион министърът представи и инициативата на България и Румъния за създаване на Център за морска сигурност в Черно море, който да подпомага обмена на информация и координацията между държавите в региона.

Редактор: Ралица Атанасова