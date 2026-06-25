Министър-председателят Румен Радев и полският му колега Доналд Туск обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между България и Полша. Срещата се проведе в рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, която тази година се състоя в полския град Гданск.

По време на разговора двамата премиери откроиха като особено перспективни сфери за сътрудничество високите технологии, индустриите с висока добавена стойност и развитието на инфраструктурата. Радев посочи, че устойчивото икономическо развитие и модернизацията на Полша са пример за страните от Източна Европа, като подчерта значението на ефективния контрол при усвояването на европейските средства.

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В рамките на срещата беше обсъдено и сътрудничеството в областта на отбраната. Българският премиер изрази интерес страната ни да развива партньорство с Полша по отношение на поддръжката на българската ескадрила от изтребители F-16 Fighting Falcon.

В Гданск Румен Радев проведе и разговор с Марта Кос. Основна тема на срещата беше изграждането на Средния транспортен коридор като нов надежден маршрут за доставки, свързващ Европа със страните от Каспийския регион и Централна Азия. По време на разговора беше подчертано значението на активния политически диалог на високо равнище с държавите от тези региони за ускоряване на работата по реализацията на проекта.

Редактор: Ралица Атанасова