Снимка: Стопкадър
Щастливото събитие обяви тя в социалните мрежи
Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи.
Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см.
Българска вечеря с Алекс и Влади в "Черешката на тортата"
"Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб.
Обичаме те безкрайно", написа певицата.
Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни