Алекс от дуета "Алекс и Влади" стана майка на момченце. Щастливото събитие обяви самата тя в социалните мрежи.

Момченцето на име Александър се е родило на 20 юни и е с перфектни мерки - 3 875 г. и височина 51 см.

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"Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб.

Обичаме те безкрайно", написа певицата.

Тя благодари на д-р Мажена Панова, както и на целия ѝ екип от болница Шейново.

Редактор: Никола Тунев