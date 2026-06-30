Министър-председателят Румен Радев ще даде начало на работата на новия Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание на структурата е насрочено за днес.

Сред основните теми в дневния ред са облекчаването на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов Закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Депутатите създадоха Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет

Съветът беше създаден след последните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, приети от Народното събрание през юни. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда.

Начело на съвета застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му участват още деветима министри.

Сред основните функции на структурата са изготвянето и наблюдението на националната стратегия за насърчаване на инвестициите, координацията между отделните ведомства, подобряването на обслужването на инвеститорите и идентифицирането на пречки пред реализацията на инвестиционни проекти.

Редактор: Цветина Петкова