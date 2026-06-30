Движението по Дунав мост при Русе ще бъде напълно възстановено, след като приключат ремонтните дейности по последния затворен участък от съоръжението. Очаква се около 10:00 часа трафикът отново да се осъществява двупосочно за всички видове превозни средства.

В понеделник строителните екипи завършват работата по финалната отсечка с дължина 320 метра в платното към Румъния. С възстановяването на нормалното движение значително ще се облекчи преминаването през граничното съоръжение в началото на активния летен сезон, когато трафикът към българското Черноморие традиционно се увеличава.

Монтирани са парапетът и стълбовете за осветление в ремонтирания участък от Дунав мост при Русе

Въпреки че автомобилното движение ще бъде изцяло възстановено, ремонтът на моста продължава. Предстои работа по носещите елементи, опорите и металната конструкция на съоръжението, като тези дейности няма да налагат ограничения за преминаващите превозни средства.

Според предварителния график цялостният основен ремонт на Дунав мост трябва да приключи през септември. Реконструкцията на съоръжението започна през юли 2024 г. и обхвана над километър от моста на българска територия. Ремонтните работи бяха организирани на шест последователни етапа, като през цялото време трафикът се пренасочваше в лентата, в която не се извършваха строителни дейности.

Дунав мост при Русе е въведен в експлоатация през 1954 г. и това е първият му основен ремонт от построяването му досега.

Редактор: Цветина Петкова