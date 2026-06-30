Снимка: iStock
-
Прогноза за времето (29.06.2026 - обедна)
-
Посрещаме най-горещите юнски дни
-
Прогноза за времето (29.06.2026 - сутрешна)
-
Жълт код за опасни горещини за цялата страна в понеделник
-
Прогноза за времето (28.06.2026 - обедна)
-
Поддържайте до 10 градуса разлика с външната температура, за да избегнете топлинен стрес, съветва климатолог
Лекарите съветват да се избягва слънцето между 11 и 17 часа
Горещата вълна в България продължава, като синоптиците предупреждават за опасно топло време във вторник. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще доближат 40 градуса.
В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора.
Вторият по степен предупредителен код за горещини изисква специални мерки за работниците
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни