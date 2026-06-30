Горещата вълна в България продължава, като синоптиците предупреждават за опасно топло време във вторник. В сила са жълти кодове за цялата страна, а на места температурите ще доближат 40 градуса.

В условията на опасни горещини лекарите напомнят, че е нужна честа хидратация, ограничаване на кафето и алкохола и консумация на лека храна вместо мазни и солени ястия. Излизането на открито в часовете между 11 и 17 часа не е препоръчително, особено за чувствителни, болни и възрастни хора.

Вторият по степен предупредителен код за горещини изисква специални мерки за работниците

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Редактор: Мария Барабашка