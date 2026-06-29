Повече и задължителни дигитални услуги, улеснения за гражданите и виртуално правосъдие. Това ще стане факт от 1 юли в административните съдилища. Това съобщи и.ф. председателят на ВАС Любомир Гайдов на изложба, посветена на 30 години от създаването на съда.

Въвежда се задължително ползване на електронни услуги за бизнеса и организациите. За гражданите се предвиждат облекчения, които ще им спестят време и средства. За виртуалното правосъдие вече са оборудвани специални зали във всички градове.

Промяната включва изпращане на преписките по съдебните дела от административните органи изцяло по електронен път, с което приключва практиката за обмен на многотомни хартиени документи. Новият модел обхваща съвместна работа с над 3000 държавни и общински администрации, като се очаква това значително да съкрати времето за администриране на делата и да намали тежестта.

Конституционният съд отмени достъпа на КЗК до трафични данни

„Не е необходимо да ходят на място, могат да комуникират в съда от дистанция. Не само поевтинява административният процес, би могло спокойно да се посети друга съдебна зала, удобна на гражданина или адвоката, да не пътува от Бургас до Видин. Може да си запази час и да влезе в помещение, да присъства виртуално в съдебното заседание”, коментира Любомир Гайдов, и.ф. председател на ВАС.

По време на събитието, на което сред гостите бяха министърът на правосъдието Николай Ангелов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова и съдии от Конституционния съд, бяха представени 30 знакови казуса. Изложбата припомня решения, свързани с достъпа до лечение на пациенти с хепатит C, финансирането на инвитро процедури, теча на данни от НАП, машинното гласуване и опазването на Национален парк „Пирин“.

През своята история институцията е разгледала над 400 000 административни дела. „Истинската стойност на едно съдебно решение не е в страниците на делото, а в промяната, която носи в живота на хората. Зад всяко административно дело стои човешка съдба, а зад всяко решение – защитено право“, допълни още съдия Гайдов по повод годишнината.