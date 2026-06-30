Голям пожар избухна в късния следобед в понеделник край град Вълчедръм, област Монтана. Огънят е обхванал предимно сухи треви и храсти.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от Общинското доброволно формирование, които са се боряли с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селскостопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия.

Голям пожар избухна в Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

По информация на NOVA малко преди полунощ пожарът от едната страна вече е бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището.