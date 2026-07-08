Video/Photo: Press Office of Bulgaria's Government
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The two leaders focus on natural gas supplies and the development of new energy corridors to Europe
Cooperation between Bulgaria and Ukraine in the energy sector, including the supply of energy resources and natural gas, was discussed by Bulgarian Prime Minister Rumen Radev and Ukrainian President Volodymyr Zelensky during a bilateral meeting on the sidelines of the NATO Summit in Ankara.
The talks also focused on energy diversification and ongoing efforts to develop new energy corridors connecting Europe, according to information released after the meeting.Редактор: Маргарита Стоянчева
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