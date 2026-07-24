Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени. В микробуса е имало деветима души.

Снимка: БТА

Възрастна жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

На място са екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ, съобщава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Снимка: БТА

Участъкът е затворен за движение. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.

Снимка: БТА

Редактор: Станимира Шикова