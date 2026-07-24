Съобщава се за ранени

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени. В микробуса е имало деветима души.

КатастрофаСнимка: БТА

Възрастна жена пострада тежко при катастрофа на пътя Русе - Бяла

На място са екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ, съобщава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

КатастрофаСнимка: БТА

Участъкът е затворен за движение. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе. 

КатастрофаСнимка: БТА

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Мартин Пенев, кореспондент на БТА в Русе

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