Снимка: БТА/Видео: Русе Медиа
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Съобщава се за ранени
Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла, в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.
Сигнал за инцидента е подаден в 9:45 часа. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени. В микробуса е имало деветима души.
Снимка: БТА
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На място са екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ, съобщава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.
Снимка: БТА
Участъкът е затворен за движение. Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе.
Снимка: БТАРедактор: Станимира Шикова
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