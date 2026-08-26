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Засега Иран не е коментирал изявлението на американския президент
Военноморските сили на САЩ са премахнали или взривили всички мини в Ормузкия проток. Това обяви Доналд Тръмп в Truth Social. В публикацията си той подчертава, че всеки кораб или плавателно средство, което поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожено.
САЩ са унищожили 16 ирански кораба, миниращи Ормузкия проток
Засега Иран не е коментирал това последно развитие. Тръмп често е заявявал, че САЩ контролират района, но Иран е обстрелвал кораби, които според него се опитват да преминат без негово разрешение. Затварянето на протока предизвика силни колебания в цената на петрола на световните пазари.Редактор: Станимира Шикова
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