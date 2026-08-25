Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение срещу патрул в Южен Судан, съобщиха от Организацията на обединените нации. При атаката са ранени още трима миротворци, двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН.

Патрулът се е придвижвал към Паджут в щата Джонглей, когато е попаднал в засада, устроена от „неидентифицирани въоръжени лица“, уточниха от Мисията на ООН в Южен Судан. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро осъди нападението и изрази съболезнования на Етиопия.

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В страната в момента са разположени около 12 000 военнослужещи, полицаи и цивилни служители като част от мисията на ООН, която подпомага стабилизирането на държавата. Южен Судан, който получи независимост през 2011 г., остава белязан от политически борби и насилие. Гражданската война между 2013 и 2018 г. отне живота на около 400 000 души.

От 2025 г. насам ситуацията със сигурността в страната отново се влошава, а ООН предупреди, че Южен Судан е изправен пред риск от завръщане към мащабен конфликт.

Редактор: Ралица Атанасова