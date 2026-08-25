Иран обяви, че е включил в черен списък 45 танкера, които са нарушили правилата му за преминаване през Ормузкия проток.

Техеран заплаши, че ще предприеме действия срещу всички кораби, които превозват товари, ескалирайки заплахите си за ключовия воден път. Корабите могат да бъдат глобени, задържани и товарите им да бъдат конфискувани. Списъкът включва много големи превозвачи на суров петрол, танкери за втечнен природен газ и втечнен петролен газ.

Танкер беше поразен от снаряд край Саудитска Арабия

Иран обясни, че корабособствениците трябва да получат разрешение за транзитно преминаване през пролива и корабите трябва да плащат за сигурността си и други услуги.