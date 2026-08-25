"Пакистан и Иран постигнаха значителен напредък в преговорите, които се фокусираха върху войната на САЩ и Израел срещу Иран". Това заяви днес пакистанският министър на вътрешните работи в края на посещението си в Техеран.

Преговорите между двете страни били насочени към мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, отваряне на Ормузкия проток и ускорено прекратяване на конфликта, се посочва в изявление на пакистанското военно ведомство.

„Иранският президент откровено сподели гледната точка на своето правителство и ние имахме много конструктивен обмен по въпросите, свързани с това“, заяви министърът на вътрешните работи Мохсин Накви, който придружаваше Мунир в Техеран, в публикация в X.

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Белият дом и Държавният департамент не отговориха веднага на запитванията за коментар. Стана известно, че Мунир е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп преди посещението си в Техеран.

Редактор: Дарина Методиева