Двама души бяха убити при украинска атака с дронове, предизвикала пожар в нефтена рафинерия в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи губернаторът Вениамин Кондратиев.

Пожар избухна в рафинерия в Русия след атака с дронове от Украйна

"Отломки от дрон паднаха на територията на железопътната гара Афипски. За съжаление, двама души загинаха", написа Кондратиев в Telegram и добави, че при атаката е избухнал пожар в местната рафинерия.

От украинска страна двама души са загинали при руска атака с управляема авиобомба в Запорожие, съобщи ръководителят на местната военна администрация Иван Федоров.

Редактор: Станимира Шикова