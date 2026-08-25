Торнадо премина през френското село Помас в югозападната част на страната, като рани 39 души и нанесе сериозни щети на стотици жилища. Най-малко 17 души са откарани в болница, съобщиха местните власти. Сред пострадалите е и бременна жена, която е била ранена, след като къщата ѝ се срутила. Бурята наруши и въздушния трафик, като министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж.

On Monday, southern France was the site of a damaging tornado, a rare phenomenon for the region-- captured in videos and photos by onlookers, and posted to social media. https://t.co/RijvHwZmWo — The Weather Network (@weathernetwork) August 24, 2026

Повече от 120 служители на аварийните служби са били изпратени на място, след като в понеделник ветрове със скорост до 117 км/ч са отнесли покриви на къщи и са повредили около 300 жилища.

Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в голяма част от югозападната част на страната. Лошото време вече е причинило прекъсвания на електрозахранването и сериозни нарушения в транспорта.

Около 2800 домакинства в 10 населени места са останали без ток, съобщиха властите.

В департамента Од, в югозападната част на Франция, властите отмениха третия етап на колоездачното състезание „Вуелта а Еспаня“, след като градушка в района на френските Пиренеи принуди състезателите да потърсят убежище. Кадри, заснети от очевидци, показват въртящата се фуния на торнадото, която се издига над хоризонта между къщи и дървета.

There's bad weather, then there's 𝘁𝗵𝗶𝘀 😮⛈️



Riders battled through a sudden hail storm before abandoning Stage 3 at La Vuelta a Espana and diving into a nearby hotel for shelter 🥶 pic.twitter.com/1QJ7KD9i8f — Velon CC (@VelonCC) August 24, 2026

Най-тежко е пострадало малкото село Помас. На снимки от района се виждат изкоренени дървета, повредени автомобили и отломки от разрушени жилища.

Мегапожарите - новата заплаха на XXI век: Когато огънят започва да създава собствено време

Според френската национална метеорологична служба Météo-France във Франция всяка година се регистрират средно няколко десетки торнада.

Природното бедствие идва на фона на необичайно горещо лято в Европа, белязано от рекордни горещи вълни и мащабни горски пожари. Югозападна Франция е сред най-сериозно засегнатите райони, като около 42 000 хектара са били изпепелени при един от най-големите горски пожари в страната от Втората световна война насам.

Редактор: Дарина Методиева