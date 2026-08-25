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Хиляди домакинства останаха без ток
Торнадо премина през френското село Помас в югозападната част на страната, като рани 39 души и нанесе сериозни щети на стотици жилища. Най-малко 17 души са откарани в болница, съобщиха местните власти. Сред пострадалите е и бременна жена, която е била ранена, след като къщата ѝ се срутила. Бурята наруши и въздушния трафик, като министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж.
On Monday, southern France was the site of a damaging tornado, a rare phenomenon for the region-- captured in videos and photos by onlookers, and posted to social media. https://t.co/RijvHwZmWo— The Weather Network (@weathernetwork) August 24, 2026
Повече от 120 служители на аварийните служби са били изпратени на място, след като в понеделник ветрове със скорост до 117 км/ч са отнесли покриви на къщи и са повредили около 300 жилища.
Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в голяма част от югозападната част на страната. Лошото време вече е причинило прекъсвания на електрозахранването и сериозни нарушения в транспорта.
Около 2800 домакинства в 10 населени места са останали без ток, съобщиха властите.
В департамента Од, в югозападната част на Франция, властите отмениха третия етап на колоездачното състезание „Вуелта а Еспаня“, след като градушка в района на френските Пиренеи принуди състезателите да потърсят убежище. Кадри, заснети от очевидци, показват въртящата се фуния на торнадото, която се издига над хоризонта между къщи и дървета.
There's bad weather, then there's 𝘁𝗵𝗶𝘀 😮⛈️— Velon CC (@VelonCC) August 24, 2026
Riders battled through a sudden hail storm before abandoning Stage 3 at La Vuelta a Espana and diving into a nearby hotel for shelter 🥶 pic.twitter.com/1QJ7KD9i8f
Най-тежко е пострадало малкото село Помас. На снимки от района се виждат изкоренени дървета, повредени автомобили и отломки от разрушени жилища.
@bbcnews A tornado has torn through villages in southern France, injuring more than 40 people. Local authorities say about 2,800 households were still without electricity on Monday evening, while several roads were blocked. #France #Tornado #NaturalDisaster #BBCNews ♬ original sound - BBC News
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Според френската национална метеорологична служба Météo-France във Франция всяка година се регистрират средно няколко десетки торнада.
Природното бедствие идва на фона на необичайно горещо лято в Европа, белязано от рекордни горещи вълни и мащабни горски пожари. Югозападна Франция е сред най-сериозно засегнатите райони, като около 42 000 хектара са били изпепелени при един от най-големите горски пожари в страната от Втората световна война насам.Редактор: Дарина Методиева
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