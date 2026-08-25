Украйна няма да се продаде на Русия на никаква цена, заяви президентът Володимир Зеленски по време на честванията на годишнината от независимостта на страната. На този фон „Коалицията на желаещите“ отново обсъди подкрепата за Киев, а въпросът за бъдещите гаранции за сигурност и възможното участие на отделните държави остава отворен. Според анализатори войната навлиза в нова технологична фаза, която може да промени баланса на силите и да удължи конфликта.

„В "Коалицията на желаещите" има различни желания. Ние подкрепяме желаещите, но не желаем пряко да участваме“, коментира журналистът Валерий Тодоров в ефира на “Твоят ден”. По думите му България няма потенциал за пряко участие, а самата концепция за международните сили в Украйна продължава да се променя. „Когато се прецени колко сили ще бъдат необходими, се оказа, че никоя от страните не е готова да осигури тази численост“, посочи той.

Петър Карабоев обаче беше критичен към българската позиция. „България каза гръмогласно, че няма какво да каже. Коалицията се опитва да помогне на Украйна да продължи съпротивата си, включително чрез нови форми на водене на война с дронове и удари в стратегическа дълбочина”, посочи зам. главният редактор на „Дневник”.

Украинският президент: Федоров се впуска към погрешни неща. Федоров: Зеленски трябва да отговори какво е знаел за корупцията

Двамата коментираха и вътрешнополитическата ситуация в Украйна. Тодоров заяви, че хората, които управляват в отсъствието на Зеленски, са “силно корумпирани“ и според него въпросът за бъдещето на украинския президент все повече излиза на преден план. „Проблемът е много лидерски. Едни избори в Украйна ще покажат разположението на силите“, каза той. Карабоев от своя страна определи Украйна като „очевидно жизнена, със своите дефекти, демокрация“, но посочи, че според негови източници в страната Зеленски повече от година се грижи много за своя личен рейтинг, а корупцията около войната остава сериозен проблем.

По отношение на развитието на конфликта Тодоров смята, че се създава „равновесие“ и войната навлиза в технологична фаза, в която все по-голяма роля ще имат дроновете и новите оръжейни системи. „Тя може да продължава по този начин достатъчно дълго“, предупреди той, като добави, че Русия започва да изтощава вътрешните си ресурси и затова може да се търси диалог и споразумение.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова