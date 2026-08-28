Жена на име Гергана Петрова е била принудително отведена в районното управление по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Кадри от случилото се бяха разпространени от местния сайт „Пиринско“ в социалните мрежи.

На видеото се вижда как трима полицейски служители се опитват да качат Петрова в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е извършила нарушение. „Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря екоактивистката.

„Няма да влизам в колата, оставете ме да се прибера вкъщи при детето си“, казва още тя. На кадрите се чуват и присъстващи граждани, които питат служителите защо я отвеждат и заявяват, че според тях полицията няма право да го прави.

Петрова редовно публикува информация за бедствената ситуация в района на Струмяни и критикува реакцията на властите. В местен сайт и в социалните мрежи тя е публикувала множество снимки и материали за щетите от поройните дъждове, включително за пораженията по инфраструктурата и ВиК мрежата.

Какво обясниха от МВР

По-късно от МВР разпространиха позиция за случая. Според ведомството полицейските служители са се намесили след искане за съдействие от Националната служба за охрана.

По информация на НСО жената се опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Служителите няколко пъти поискали от нея да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Според официалната версия тя не го направила, след което от НСО потърсили съдействие от органите на МВР с цел гарантиране на безопасността.

Петрова е била принудително отведена в районното управление, за да бъде установена самоличността ѝ. Там ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност.

След извършването на тези действия тя е била освободена.

Ивайло Мирчев: Настоявам МВР да изяснят причината за ареста, поставянето на белезници и употребата на сила срещу жена при посещението на премиера Радев

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев поиска от МВР подробна информация за действията на полицията спрямо Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Той отправи парламентарно питане до вътрешното министерство за причините за отвеждането ѝ, поставянето на белезници и използването на сила.

Повод за реакцията му са разпространените в социалните мрежи кадри, на които се вижда как няколко полицейски служители отвеждат Петрова. Според Мирчев към момента не са достатъчно изяснени обстоятелствата, довели до действията на органите на реда.

„Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи“, заяви той.

Мирчев посочи, че намесата на полицията е последвала искане за съдействие от Националната служба за охрана във връзка с посещението на министър-председателя. „Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест“, допълни съпредседателят на „Да, България“.

Според него по първоначална информация Гергана Петрова е журналист и активист от местната общност. Тя е участвала и в дейностите по разчистване след бедствието, засегнало района на Струмяни. Мирчев изрази предположение, че Петрова е искала да разговаря с премиера по време на посещението му. „Сигурен съм, че Петрова е имала какво да каже на премиера, но са ѝ попречили“, заяви той.

Редактор: Цветина Петкова