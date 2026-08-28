Виждаме ли реален процес на деолигархизация, или се сменят ключови фигури, а схемите ще останат? „През първите месеци от управлението си новата власт все още не е посочила кои са хората, които олицетворяват олигархията в България”, коментира предприемачът Таня Скринска в предаването „Здравей, България”.

По думите на журналиста от „Сега” Людмил Илиев е необходимо някой да обясни какво точно се има предвид под понятието олигархия, за да може обществото да си направи правилни изводи, а според Валерий Тодоров за момента се вижда само някакъв старт на процеса, но не е ясно колко далеч ще се стигне.

Има ли действия след заявките на управляващите?

Относно акцията в столичния квартал „Драгалевци” и разкрития заглушител, Таня Скринска изрази съмнения в ефективността на действията. „Дори да се направи някаква публична акция, ако след това доказателствата, които са събрани, така или иначе не издържат в съда, всичко това е едно напразно действие, което за мен ще е само една пиар акция”, заяви тя.

Според Людмил Илиев първоначално е останало впечатление за много по-мащабна схема. „В началото остана впечатлението, че е разкрита едва ли не една диверсантска група. Вчера чухме, че е имало процес на заглушаване, но е нямало техническото устройство, което да извършва такова заглушаване”, отбеляза той.

По думите на Валерий Тодоров институциите подхождат предпазливо към темата: „Има едно тактическо мълчание, което се отнася до подробностите след едно леко пиар избързване с информацията”.

Темата за високите цени и инфлацията също беше част от дискусията. „Единственият фокус на властта в момента е върху възможността търговците да спекулират с цените. Докато има други процеси в нашата икономика, на които сякаш не се обръща внимание – имаме една огромна наличност в търговските банки, тези пари се пускат като евтини кредити и това се използва, за да се надува имотният балон, който също стимулира инфлацията”, подчерта Людмил Илиев.

От своя страна Таня Скринска беше категорична, че намесата на държавата е трудна. „Да се контролират цените е нещо, което не може да се случи в една пазарна икономика. Някой да казва какво е справедлива цена, е нещо, което наистина е невъзможно, така че по-скоро с превантивен характер е този разговор”, стана ясно от думите ѝ.

Според Валерий Тодоров е необходим друг подход. „По-скоро трябва да се види кои са структурните проблеми по цялата пазарна структура, защото ние виждаме, че не са доволни производителите, не са доволни и потребителите”.

В контекста на предстоящите президентски избори, Людмил Илиев анализира ситуацията при опозицията. „За партии като „Възраждане” и БСП, чийто електорат беше на практика изсмукан от „Продължаваме Промяната”, в момента има много добър шанс да се опитат да възстановят тези изгубени позиции”, коментира журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка