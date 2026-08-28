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Ще бъдат ли освободени част от учителите и педагогическия персонал
Дни преди старта на новата учебна година напрежение сред родители на деца от детска градина „Чайка“ във Варна. Причината е ремонт на сградата.
Детската градина ще остане затворена две години. През този период 200 деца ще бъдат пръснати в различни градини в града.
Притесненията на родителите бяха, че преместването няма да стане заедно с досегашните им учители. А самите педагози се опасяваха, че ще бъдат съкратени.
Родителите не са против ремонта, тъй като цялостен такъв не е правен от 54 години. Правена е само изолация и е подменяна дограмата.
От общината увериха, че има план за организацията на процеса.
„Притеснени бяхме от това, че наближава 15 септември, а реално нямаме информация какво се случва с децата, къде предстои да бъдат преместени и при какви условия. Това бяха точките, които поставихме в своите колективни жалби, които подадохме към общината”, заяви една от майките пред NOVA.
Вследствие на тези жалби е била организирана среща с кмета, заместник-кмета, с директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ и директора на детската градина.
„Смятам, че постигнахме положителен резултат. Към момента имаме яснота кои групи от детска градина „Чайка“ ще бъдат преместени в други детски градини. Имаме яснота кои са тези детски градини. Те са в район „Приморски“, обясниха родители.
„Няма да бъдат разделяни групите и ще си бъдат и с учителите”, каза заместник-кметът София Колева.
Директорката на градината обясни, че само за четирима учители, които нямат групи, ще се мислят варианти.
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