Дни преди старта на новата учебна година напрежение сред родители на деца от детска градина „Чайка“ във Варна. Причината е ремонт на сградата.

Детската градина ще остане затворена две години. През този период 200 деца ще бъдат пръснати в различни градини в града.

Притесненията на родителите бяха, че преместването няма да стане заедно с досегашните им учители. А самите педагози се опасяваха, че ще бъдат съкратени.

Родителите не са против ремонта, тъй като цялостен такъв не е правен от 54 години. Правена е само изолация и е подменяна дограмата.

От общината увериха, че има план за организацията на процеса.

„Притеснени бяхме от това, че наближава 15 септември, а реално нямаме информация какво се случва с децата, къде предстои да бъдат преместени и при какви условия. Това бяха точките, които поставихме в своите колективни жалби, които подадохме към общината”, заяви една от майките пред NOVA.

Вследствие на тези жалби е била организирана среща с кмета, заместник-кмета, с директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ и директора на детската градина.

„Смятам, че постигнахме положителен резултат. Към момента имаме яснота кои групи от детска градина „Чайка“ ще бъдат преместени в други детски градини. Имаме яснота кои са тези детски градини. Те са в район „Приморски“, обясниха родители.

„Няма да бъдат разделяни групите и ще си бъдат и с учителите”, каза заместник-кметът София Колева.

Директорката на градината обясни, че само за четирима учители, които нямат групи, ще се мислят варианти.

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