Благодарение на усилията на кабинета на Румен Радев и Министерството на регионалното развитие и благоустройството съживихме проекта за Софийския околовръстен път и готвим малък подарък за столичани. На 17 септември, когато е Денят на София, Върховният експертен съвет ще разгледа и одобри Подробния устройствен план за последния участък от Околовръстното шосе. Това обяви регионалният министър арх. Иван Шишков в рамките на днешния парламентарен контрол.

Изявлението му бе в отговор на въпрос за изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по републикански път Е79 в района на Владая.

МС разреши завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

Министърът подчерта, че Софийският околовръстен път е истински забравен инфраструктурен участък, който ще допринесе съществено за безопасността на движението, тъй като именно той, а не изходът през Владая, е същинското трасе за напускане на София в посока Югозападна България.

„С финализирането на проекта София ще получи малък подарък след дълги години безхаберие – период, в който Околовръстното на столицата е намерило своето решение като национален обект, но не е намерило управляващи да го реализират”, заяви арх. Шишков. Той допълни, че работата по втория участък вече е в ход, след като през 2023 година - отново при служебен кабинет на Румен Радев – бе одобрен друг важен сегмент от Софийския околовръстен път.

„Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облекчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път”, обобщи Шишков.

Той информира, че на Агенция „Пътна инфраструктура” е възложено след одобряването на ПУП незабавно да започне подготовка на процедури за обществени поръчки. „Обществените поръчки се правят тогава, когато има подробни устройствени планове, а не се дават пари предварително, както вие споменахте, за автомагистрала „Хемус”, коментира арх. Шишков.

В отговор на депутатския въпрос за пътната безопасност в района на Владая министърът посочи и предприетите краткосрочни мерки. Те включват поставянето на два реда гъвкави разделителни стълбчета на близо 5-километров участък и полагането на нова хоризонтална маркировка през тази година. Предвидено е също възстановяване на липсващите елементи и поставяне на допълнителна предварителна сигнализация. Освен това АПИ подготвя обществена поръчка за проектиране и изграждане на автоматични системи за реверсивно управление в трилентовите участъци. Чрез новите светофарни уредби ще отпадне нуждата от ръчно поставяне на пътна сигнализация, увери Иван Шишков.

Редактор: Мария Барабашка