Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОД на МВР-Кърджали извършва проверка в Община Черноочене по сигнал за неправомерно събирани суми от граждани.

Сигналът е свързан с твърдение, че за включване на имот при изменение на Общия устройствен план е била поискана сума от 7000 евро.

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При преглед на документацията полицейските служители установили, че по разплащателна сметка на Община Черноочене за подобен вид услуги са постъпили общо 15 900 евро. Средствата са били внесени от повече от 10 граждани.

Впоследствие, според данните от проверката, Общинският съвет е приел решение за легализиране на плащанията. Заявителите на услугата са били поканени да подпишат споразумения, с които да бъдат документирани внесените от тях средства по специална сметка.

По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверка ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служба.