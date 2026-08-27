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Жители на града и околните места излязоха на пореден протест
Победа на недоволните от изграждането на инсинератор за изгаряне на боклуци в Елин Пелин. Във втори поред протест днес се включиха и представители от околните населени места Казичене, Кривина, Лозен, Панчарево, както и от Столичната община.
В 10 часа сутринта беше проведено гласуване за взимане на окончателно решение за съдбата на проекта.
Сигнал за бомба в сградата на Община Елин Пелин
Всички общински съветници единодушно изразиха своя вот, че отхвърлят инвестиционното намерение.Редактор: Ивайла Маринова
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