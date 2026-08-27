Победа на недоволните от изграждането на инсинератор за изгаряне на боклуци в Елин Пелин. Във втори поред протест днес се включиха и представители от околните населени места Казичене, Кривина, Лозен, Панчарево, както и от Столичната община.

В 10 часа сутринта беше проведено гласуване за взимане на окончателно решение за съдбата на проекта.

Сигнал за бомба в сградата на Община Елин Пелин

Всички общински съветници единодушно изразиха своя вот, че отхвърлят инвестиционното намерение.

Редактор: Ивайла Маринова