Руският външен министър Сергей Лавров определи контактите между разузнавателните служби на Москва и Вашингтон като нормална практика, която по правило остава извън публичното пространство. Коментарът му дойде след необявеното предварително посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в руската столица на 25 август, предава РБК.

„Не бях там. При нас, както и навсякъде по света, има правила, въз основа на които специалните служби взаимодействат помежду си. В това няма нищо необичайно, както няма нищо необичайно и в това, че вършат тази работа в тишина“, заяви Лавров в интервю за телевизия РБК. Той направи паралел и с дипломацията, като посочи, че голяма част от нейната работа също се извършва далеч от публичността.

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, твърди Кремъл

Думите му идват на фона на засилен интерес около целта на тайната визита на ръководителя на американското разузнаване. Според публикации в американски медии една от обсъжданите теми е била сигурността на страните от НАТО и опасенията от евентуална ескалация между Русия и Алианса. Американският президент Доналд Тръмп обаче омаловажи необичайния характер на пътуването, определяйки го като „полурутинно“.

Ратклиф се е срещнал с ръководителя на руското външно разузнаване

Директорът на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин потвърди, че лично е разговарял с Ратклиф по време на посещението му в Москва. По думите му двамата са обсъдили въпроси, които попадат в компетенциите на разузнавателните служби, без да разкрива подробности за съдържанието на разговорите.

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От Кремъл също потвърдиха контактите. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков уточни, че Ратклиф не се е срещал с Владимир Путин и подобен разговор не е бил планиран. Руският държавен глава обаче е бил информиран за контактите между разузнавателните служби.

Посещението на 25 август е първата публично известна визита на Ратклиф в Русия, откакто оглави ЦРУ. То е и първото известно пътуване на директор на американската разузнавателна агенция до страната от ноември 2021 г., когато тогавашният шеф на ЦРУ Уилям Бърнс пристигна в Москва месеци преди началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова