Буреносни облаци с потенциал за мощни бури се развиват в Северна България. Една от бурите преминава границата с Румъния при Свищов. Друга облачна система се движи от север на юг източно от Шумен. Няколко по-малки клетки се развиват по Северното Черноморие.

Навсякъде явленията се движат в посока юг-югоизток и могат да създадат опасни ситуации - интензивен порой, градушка и бурни локални пориви на вятъра.