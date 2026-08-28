Питър Кълън, актьорът, озвучавал десетки телевизионни сериали, филми и анимационни продукции, включително героя Оптимус Прайм от „Трансформърс” и Йори от „Мечо Пух”, почина на 85-годишна възраст вчера, съобщи „Асошиейтед прес”.

Кълън е издъхнал в дома си в Лос Анджелис, съобщи неговият агент Кевин Мотли. Семейството му призова почитателите да почетат наследството му, като се отнасят към другите със състрадание, почтеност и лоялност.

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Кълън дава гласа си на Оптимус Прайм за първи път в анимационния сериал „Трансформърс” от 1984 г. Образът се превръща в една от най-разпознаваемите му роли, а характерният му баритон звучи и в поредицата игрални филми „Трансформърс”, започнала през 2007 г.

Сред другите известни роли на Кълън е Йори в различни продукции на „Мечо Пух”, включително телевизионния сериал „Новите приключения на Мечо Пух”. Той озвучава също герои от „Смърфовете”, а през 1976 г. дава гласа си на Кинг Конг в едноименния филм с Джеф Бриджис.

За дългогодишната си кариера Кълън получава награда „Еми“ за цялостно творчество през 2023 г. През 2011 г. е номиниран за отличието и за озвучаването на Оптимус Прайм.

Редактор: Мария Барабашка