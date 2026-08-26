Британският актьор Тим Къри, превърнал ексцентричните и провокативни образи в своя запазена марка, е починал във вторник на 80-годишна възраст, съобщи New York Times.

Новината за смъртта му е потвърдена от Марша Хървиц, негов дългогодишен агент и мениджър.

Роденият във Великобритания актьор изгражда дългогодишна кариера както на театралната сцена, така и в киното и телевизията. Отличителният му глас, силното сценично присъствие и способността му да пресъздава колоритни и злодейски персонажи го превръщат в предпочитан избор за роли, изискващи ярка ексцентричност.

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Тимъти Джеймс Къри е роден на 19 април 1946 г. в Чешър, Англия. Учи английски език и драматургия в Университета в Бирмингам, а професионалният му път започва на театралната сцена. Първата му голяма изява е в лондонската постановка на мюзикъла „Коса“ през 1968 г.

Световната известност идва с ролята на д-р Франк-Н-Фъртър в мюзикъла „Роки Хорър“, която по-късно пресъздава и във филма „Шоуто на Роки Хорър“ от 1975 г. Лентата постепенно придобива култов статут, а ексцентричният учен се превръща в най-разпознаваемия образ в кариерата на Къри.

През следващите десетилетия актьорът се утвърждава с ярките си злодейски, комедийни и ексцентрични персонажи. Сред най-известните му роли са икономът Уодсуърт в „Улика“ (1985), Мракът в „Легенда“ (1985), д-р Петров в „Ловът на „Червения октомври“ (1990) и страховитият клоун Пениуайз в телевизионната адаптация на „То“ (1990) по романа на Стивън Кинг.

На по-младата публика Къри е добре познат и като подозрителния служител на хотел „Плаза“ г-н Хектор в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ (1992). Сред останалите му популярни роли са кардинал Ришельо в „Тримата мускетари“ (1993) и Лонг Джон Силвър в „Островът на съкровищата на мъпетите“ (1996). Във филмографията му присъстват още „Ани“ (1982), „Сянката“ (1994) и „Конго“ (1995).

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Къри има забележителна кариера и в театъра, където получава три номинации за наградата „Тони“. Сред големите му сценични изяви са постановките „Амадеус“, „Моята любима година“ и „Спамалот“.

Освен пред камерата и на театралната сцена, Къри работи активно и като озвучаващ актьор. Отличителният му глас го превръща в търсен изпълнител за редица анимационни продукции и видеоигри.

През 2012 г. Тим Къри получава тежък инсулт, който сериозно ограничава подвижността му. Въпреки продължителното възстановяване той не се оттегля напълно от публичния живот и продължава да участва в избрани проекти и събития.

Редактор: Цветина Петкова