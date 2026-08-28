Посещението на директора на ЦРУ в Москва и дипломатическите ходове на световните лидери се случват на фона на все по-напрегнати отношения между Изтока и Запада. Според военния анализатор Руслан Трад зад тях стоят много повече от рутинни работни срещи.

„Посещението със сигурност не е просто работно или „полу-рутинно“, както го обяви Тръмп, защото се случва в много напрегнат момент между Изтока и Запада и лагерите в лицето на Китай, Русия и Иран и САЩ и техните съюзници в Европа“, заяви Трад.

По думите му една от основните теми е свързана с възможна ескалация на територията на Европа, най-вече по т.нар. първа линия - Източна Европа и Балтийския регион.

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Трад даде пример и с развитието на ситуацията в Черноморския регион. „Пример за такава ескалация можем да видим и по нашите ширини с появяването на все повече дронове по нашето крайбрежие“, каза той.

Според военния анализатор действията на Германия през последните седмици също са сигнал за промяна в ситуацията със сигурността в Европа. „Това, което виждаме в Германия през последните седмици, говори за активация на саботажни мрежи, които за европейските държави и НАТО са считани за вражески“, заяви Трад.

Въпреки това той не смята, че вътрешните противоречия представляват непосредствена заплаха за съществуването на НАТО. „НАТО като алианс е създаден, за да преживява именно такива кризи. Имало е и много по-тежки разединения през десетилетията“, коментира анализаторът.

Според него към евентуална по-сериозна ескалация в момента по-подготвен е лагерът на Иран, Китай и Русия. „Засега лагерът на Иран, Китай и Русия е по-подготвен за ескалация, тъй като те се готвят за сблъсък на такова ниво от по-отдавна, докато европейските съюзници и САЩ очакваха да стигнат до масата за преговори и да договорят връщане към някакво евентуално статукво“, обясни Руслан Трад.

Военният анализатор коментира и развитието на конфликта с Иран. Войната в Иран ще прехвърли и тази година и навлиза в следващата. Иран не е от страните, които се отказват лесно и отвъд това самата статистика показва, че иранците могат да водят военни действия и да се отбраняват още години наред“, заяви Трад.

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По думите му стратегическото значение на Ормузкия проток също започва да се променя и да губи своята важност.

Трад коментира и възможността Иран да предприеме действия на територията на Европа. Според него директни атаки трудно биха постигнали успех, но потенциална опасност представляват мрежите за саботаж „Атаки на европейска територия от страна на Иран едва ли биха били успешни, но има данни за реактивизиране на мрежи за саботаж, които Иран разполага в Европа“, каза военният анализатор.

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Редактор: Иван Иванов