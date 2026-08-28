61-годишен украински гражданин се удави в морето край Поморие, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в четвъртък около 09:05 ч. в Районното управление в града. Трагедията се разиграла в района между спасителен пост № 8 и плажно заведение.

Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина” към УМБАЛ - Бургас, за да бъдат установени точните причини за смъртта. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Турист се удави на охраняем плаж в Слънчев бряг

Редактор: Мария Барабашка