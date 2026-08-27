Районният съд в Ловеч отложи за 31 август делото срещу Ангел Пенчев, който нападна екип на NOVA в село Стефаново. Причината за пренасрочването е необходимостта мъжът да съдейства на здравните и ветеринарните власти при спешната ваксинация на животните в семейната ферма, където беше потвърдено огнище на антракс.

Пенчев беше задържан за 24 часа след инцидента с телевизионния екип, но впоследствие е освободен, за да участва в организацията на противоепидемичните мерки. Неговото присъствие във фермата е необходимо, тъй като родителите му и още един човек, ангажиран със стопанството, са приети в болница след заразяване с антракс.

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В момента служители на Областната дирекция по безопасност на храните извършват извънредна ваксинация на близо 200 животни във фермата. На този етап не се предвижда евтаназия на останалите говеда.

Тримата заразени са участвали в умъртвяването на болна крава на открито. Те са настанени за лечение без опасност за живота.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов увери, че месо от заразеното животно не е достигнало до хора. „Месо не е консумирано за храна, не е раздавано на приятели или за търговия. Месото е под възбрана, установено е и ще бъде унищожено. Няма опасност за здравето на хората“, заяви той.

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Установени са и 21 души, които са били в контакт със заразените. Те трябва да преминат медицински прегледи и да им бъде назначено превантивно лечение.

Впоследствие бе съобщено, че всички възприемчиви животни в Стефаново са ваксинирани срещу антракс след лабораторно потвърденото огнище на заболяването в населеното място. Ваксинацията е извършена днес от регистрирани ветеринарни лекари, съвместно с представители на Областната дирекция по безопасност на храните.

В рамките на предприетите мерки днес е осъществен клиничен преглед на възприемчиви животни от инспектори на ОДБХ - Ловеч. Не са установени животни с влошено здравословно състояние. Ваксинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Ваксинацията срещу антракс обхвана и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в населеното място.

Предстои месото, възбранено във връзка със заболяването, да бъде предадено за унищожаване и последваща дезинфекция на фризера, в който е било съхранявано.

Животновъдният обект остава под възбрана 20 дни след извършената ваксинация. До изтичането на този срок продължават да се прилагат мерките за ограничаване на риска от разпространение на заболяването. Собственикът е задължен да извършва ежедневна дезинфекция на входа и изхода на обекта.

Нападението над екипа на NOVA

Случаят с антракса ескалира, след като при работата си на място екип на NOVA беше нападнат от Ангел Пенчев. Мъжът направи опит да прегази с автомобила си журналистите, след което беше задържан.

По информация на NOVA Пенчев е буйствал и в полицейския арест и е оказал съпротива, тъй като не бил съгласен със задържането си. Проявата му се разглежда по реда на Указа за борба с дребното хулиганство. Съдът трябва да се произнесе на 31 август, като сред възможните санкции са парична глоба или задържане до 15 денонощия. Възможно е материалите да бъдат изпратени и на прокуратурата, ако съдът прецени, че деянието съдържа данни за престъпление.

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Междувременно жители на Стефаново разказват за проблеми с отглеждането на животните във фермата. Бившият кметски наместник на селото Иван Джуров твърди, че за над 200 говеда се грижат едва трима души. „Уж се грижат за кравите, но над 200 бройки са, а са само с трима човека да ги гледат и е много трудно. Животните ходят навсякъде“, заяви Джуров.

По думите на местни жители досега не са подавани сигнали за условията в стопанството заради опасения от агресивна реакция от страна на фермерите.