-
Военни дронове изплуват по Черноморието: Расте ли рискът за корабите и хората?
-
Само за 24 часа: Пет дрона или останки от такива изплуваха по българското Черноморие (ОБЗОР)
-
Потвърдиха огнище на антракс в Ловешко
-
Вълк напада домашни животни и тормози жители на няколко села в Монтанско
-
След бурята в Струмяни: Частичното бедствено положение остава, a разчистването на щетите продължава
-
Свлачището край Пампорово остава активно, застрашава ли зимния сезон
Според жителите на Стефаново семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия
Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново.
Синът на собственика на заразената кравеферма на два пъти се опита да прегази екипа на NOVA, който снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място е извикана полиция, която го е задържала.
Потвърдиха огнище на антракс в Ловешко
Според местните жители семейството отдавна е известно в селото с проявите си на агресия.
„Бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но синът е малко по-буен като характер. Хората не смеят да се обръщат към тях”, каза бившият кметски наместник Иван Джуров.
Иначе семейството се грижело добре за кравите. „Над 200 животни с трима души да ги гледаш – трудно е”, каза Джуров.
Притесненията сега са основно около антракса.
„Няма опасност за здравето на хората. Предприети са всички необходими мерки, обектът е дезинфекциран”, каза областният управител Пламен Христов.
Установени са 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари. „До този момент няма други заразени, освен тримата, които са в болница”, каза още Христов.
Днес започва и ваксинация на всички животни.
Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни