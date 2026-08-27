Британската авиокомпания Jet2.com ще добави повече полети до Бургас през май 2027 г. заради домакинството на града на „Евровизия 2027“. Допълнителните връзки ще бъдат изпълнявани от четири летища във Великобритания, съобщиха от Летище Бургас.

Повече полети са предвидени от Бирмингам, Глазгоу, Манчестър и летище „Ийст Мидландс“. Програмата на превозвача за следващия летен сезон включва общо 11 маршрута до Бургас, като билетите вече са пуснати в продажба.

21 излитания и кацания на час и 50 000 пътници дневно: Как Летище Бургас ще посрещне „Евровизия“

Увеличаването на честотите през май трябва да улесни британските туристи и почитатели на „Евровизия“, които планират да посетят Бургас в дните около международния музикален конкурс.

Паралелно с това се разширяват и възможностите за пътуване до морския град от други европейски направления. Сезонната линия между Виена и Бургас ще стартира по-рано от обичайното – още на 8 май. Полетите ще се изпълняват от Austrian Airlines, а големият брой връзки през австрийската столица ще даде възможност за достигане до Бургас и от редица други държави.

Старт на трескавата подготовка на Бургас за „Евровизия 2027“, хотели вече оформят списъци с чакащи

Повече полети ще има и по вътрешната линия София–Бургас. Bulgaria Air планира между 2 и 19 май да изпълнява до две връзки дневно. Освен традиционните вечерни полети в дните преди конкурса ще бъдат добавени и следобедни.

Допълнителните честоти ще позволят и на пътници, пристигащи в София с международни полети, по-лесно да продължат пътуването си със самолет до Бургас.

Редактор: Цветина Петкова