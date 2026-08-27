Тежкотоварният автомобилен транспорт у нас ще бъде подкрепен с 55 млн. евро. Министерски съвет прие схема за предоставяне на минимална помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на сектора. Управлението и предоставянето ѝ ще се администрира от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнението на мярката правителството одобри допълнителни разходи в размер на 55 млн. евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. Средствата са предвидени в централния бюджет със Закона за държавния бюджет за тази година.

Помощта ще се предоставя под формата на минимална и ще се прилага до 31 декември 2026 г. Финансовият ресурс ще се изплаща еднократно на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари.

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Максималният размер на помощта е до 300 хиляди евро на предприятие за период от три години. Преди предоставянето ѝ ще бъде извършвана проверка в европейския и националния регистър за минималните помощи, за да се установи какъв размер на помощта е получило предприятието, както и свързаните с него предприятия през предходните три години.

Заявленията за получаване на помощта ще се подават до АПИ.

Редактор: Ивайла Маринова