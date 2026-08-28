Днес специализирани екипи от Министерството на отбраната ще извършат планирано контролирано обезвреждане на боеприпаси край село Белица. Операцията ще се проведе в рамките на 500-метровия периметър около площадката на завод „ЕМКО”, за който все още е в сила обявеното частично бедствено положение.

Властите отправят призив към всички жители и преминаващи в района да запазят пълно спокойствие. Процедурата е предварително разчетена, стриктно обезопасена и се ръководи от военни експерти с цел пълното елиминиране на риска за населението.

Прокуратурата влезе на оглед в „ЕМКО“ след взривовете в склада за боеприпаси

⇒ Организация на операцията:

Времеви прозорец: Дейностите по унищожаване на боеприпасите ще се осъществят между 10:00 ч. и 14:00 ч.

Локация: Зоната в радиус от 500 метра от площадката на завод „ЕМКО” край с. Белица.

Изпълнител: Специализирани сапьорни и военни екипи на Министерството на отбраната.

Система за уведомяване: По време на акцията ще бъде задействана Националната система за оповестяване BG-ALERT. Жителите в обхвата на клетката ще получат предупредително известие на мобилните си устройства.

⇒ Важна информация за населението

Жителите на село Белица и съседните населени места е възможно да чуят поредица от взривове или да усетят леки вибрации в посочения четиричасов прозорец. Задействането на сигнала чрез BG-ALERT е стандартен протокол за информираност и предупреждение, а не знак за възникнал нов инцидент.

⇒ За осигуряване на гладкото протичане на операцията се препоръчва:

Да не се навлиза в определения 500-метров охраняем периметър около завод „ЕМКО”.

Да се изпълняват стриктно разпорежданията на органите на МВР и Военната полиция на терен.

Да се разчита единствено на официалните информационни канали, за да се избегне разпространението на дезинформация.

Планираното взривяване е необходима стъпка към пълното прочистване на района и последващата нормализация на обстановката в засегнатия регион.