Преходът към "по-европейски водена" отбрана на континента беше основна тема на срещата в централата на НАТО в Брюксел на посланиците на страните членки със заместник-министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби.

През юни Вашингтон обяви шестмесечен преглед на разполагането на американските войски в Европа, а през последните седмици изпрати на членовете на НАТО въпросник. Той обхваща теми от разходите за отбрана до стратегията, обществените поръчки и подкрепата за приоритетите на външната политика на Щатите.

САЩ започват шестмесечен преглед на военното си присъствие в Европа

Според "Ройтерс" прегледът на американския ангажимент ще създаде поне четири варианта за действие за министъра на отбраната Пийт Хегсет. Започнатият от Вашингтон преглед повдигна въпроси сред европейските членки на НАТО дали става дума за истинска консултация или за тактика за преговори от страна на американската администрация.

Министрите на отбраната на страните от НАТО с ключова среща в Брюксел

"Получаваме обратна връзка от съюзниците. Получаваме отговори по въпросника. Въпросникът е съставен така, че да даде на съюзниците ясна представа как да изложат официално в писмен вид своите отговори - това, което искат да ни съобщят. Съединените щати не напускат континента, нито напускат алианса. Те казват: „Ще го приспособим към целта му. Ще се върнем към първоначалната идея за това какво трябва да бъде НАТО, където Европа ще поеме водещата роля“, заяви зам.-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби.

Редактор: Станимира Шикова