Окръжният съд в Пловдив започна при закрити врата заседанието за мерките за неотклонение на тримата нови обвиняеми за убийството на Младежкия хълм – две момчета на 17 години и едно на 15. Прокуратурата поиска и тримата да останат за постоянно в ареста.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

До новите обвинения се стига след анализ на видеозаписи и свидетелски показания. Назначена експертиза е открила и петна от ДНК на жертвата по дрехите на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя и са нанасяли удари с ръце и крака на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи заради убийството на Младежкия хълм

Така обвиняемите за фаталния инцидент вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Обвинението срещу тях е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.