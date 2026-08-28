България и Латвия получиха първите плащания по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE). България получава 489,3 милиона евро, а Латвия - 524,7 милиона евро. Тези плащания представляват 15% от общия размер на средствата, разпределени за двете държави – съответно 3,3 млрд. евро за България и 3,5 млрд. евро за Латвия.

SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 млрд. евро, чрез който се предоставят заеми на държавите членки. Той финансира основно съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в ЕС. SAFE е част от плана на Европейската комисия ReArm Europe/Готовност 2030, който има за цел да мобилизира над 800 млрд. евро инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз.

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Предварителното финансиране ще помогне на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели. SAFE е създаден, за да даде възможност за бързи и координирани действия, да подобри способността на европейските въоръжени сили да действат съвместно и да укрепи европейската отбранителна промишленост, включително чрез съвместни поръчки и по-тясно трансгранично сътрудничество.

Комисарят по въпросите на отбраната и космическото пространство Андрюс Кубилиус заяви: „С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, като същевременно укрепват своята готовност и устойчивост. Действаме бързо и решително, за да подкрепим държавите членки по източния фланг на ЕС. SAFE им дава възможност да инвестират по-бързо, да организират по-ефективно обществени поръчки чрез съвместни действия и да укрепват европейската отбранителна индустриална база“.

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Това плащане е извършено след приключването на всички необходими процедурни стъпки и е израз на ангажимента на ЕС да предоставя навременна и практическа подкрепа чрез SAFE. Следващи плащания ще бъдат извършвани при изпълнението на договорените етапни цели и напредъка в изпълнението.

Редактор: Цветина Петкова