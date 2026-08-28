Специализиран екип на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван на 27 август.

Военнослужещите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната и по разпореждане на командира на Военноморските сили.

Снимка: МО

Още три дрона откриха по Българското Черноморие (СНИМКИ)

От съображения за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Редактор: Мария Барабашка