Централната избирателна комисия и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведоха официална среща, с която стартира координацията по организационно-техническата подготовка за вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Министър Василев бе определен от Министерския съвет за координатор по изпълнението на изборните дейности.

„Целта ни е чрез тясна координация да изпълним всички действия, свързани с организацията на изборите. Общата ни мисия е да направим гласуването максимално лесно за всички избиратели и всеки глас да бъде ясно и точно отчетен”, коментира министър Иван Василев след срещата.

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Председателят на ЦИК Георги Хорозов допълни, че двете институции поставят основите на активно сътрудничество. „Ще работим за законосъобразни, честни и прозрачни избори, повишавайки доверието в изборния процес и в машинното гласуване”, заяви той.

В рамките на дискусията бяха разгледани ключови въпроси като надграждането на мобилното приложение със симулатор за машинно гласуване и възможността за дигитално попълване на протоколите на секционните комисии. Обсъдени бяха още съхранението на изборните книжа и процедурите по удостоверяване на техническите устройства.

Централната избирателна комисия представи напредъка по подготовката, която се движи в законовите срокове. Министър Василев бе запознат и с текущите консултации за съставяне на Районните избирателни комисии, както и с организацията на гласуването в страната и чужбина.

Двете институции увериха, че ще работят в тясно сътрудничество за провеждането на прозрачен изборен процес, като обществото ще бъде информирано своевременно за всеки етап от подготовката.

Редактор: Мария Барабашка